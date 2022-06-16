Спецоперацию ВС РФ на Украине сложно назвать полноценным военным конфликтом, так как в ней участвует не более 10 процентов российских войск, заявил эксперт Константин Сивков.

Он пояснил, что НАТО, по заявлениям многих его чиновников, сейчас якобы воюет с Россией. Однако РФ даже не начинала пока ни с кем воевать.

«В спецоперации на Украине задействована лишь одна десятая часть ВС РФ. Какой же это военный конфликт?», – резонно заметил Сивков.

Эксперт также объяснил, что в любом вооруженном столкновении всегда есть «ограничения по умолчанию», обходить которые не пытается ни одна из сторон. Он напомнил, что в ходе Втором мировой нацистская Германия имела огромные резервы химического оружия, способные уничтожить всю планету, однако не использовала его из-за подобных ограничений.

В спецоперации ВС РФ на Украине таких политических красных линий очень много – гораздо больше, чем за всю историю боевых действий в разных уголках планеты. Но при этом и при небольшой численности она все же ухитряется достигать своих целей, что говорит об отличной подготовке армии.