Российские войска знатно разгромили националистические силы ВСУ на Донбассе. В настоящий момент под их контролем находится Северодонецк, сейчас пришла очередь Лисичанска, рассказал военный эксперт Борис Рожин.

Он напомнил, что ВС РФ уже выбили подразделения противника из Волчеяровки, что позволило установить полный огневой контроль над стратегически важной автодорогой, ведущей к Лисичанску. Кроме того, боевые действия идут на нефтеперерабатывающем заводе на окраине города, а группировка ВС РФ попала в оперативное окружение.

По словам эксперта, союзные силы проводят зачистку населенных пунктов Золотое и Горское. Украинские военные все еще не теряют надежды сбежать из региона, прикидываясь местными жителями, а также массово сдаются в плен.