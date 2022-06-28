Результаты продвижения российской армии на славянско-краматорском направлении пока не такие успешные, как это было в ЛНР. Такое мнение высказал военный эксперт Борис Рожин. Сейчас российские военные пытаются пробить защиту у населенных пунктов Краснополье и Долина.

Рожин в интервью для “Украина.ру” рассказал о том, что на украинских боевиков оказывают серьезное давление артиллеристы союзной армии ВС России и НМ ЛДНР. Эксперт отметил, что сейчас первоочередная задача российских военных заключается в постепенной дочистки лисичанского котла. Он будет сформирован уже в ближайшие дни, если украинские боевики не отступят. После этого уже пойдет освобождение остальных территорий ЛНР, среди которых Северск, Славянск и Артемовск.

Борис Рожин добавил, что в процессе выполнения задач по освобождению Донбасса, фронт начнут сворачивать с северной территории.