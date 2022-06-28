читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Результаты продвижения российской армии на славянско-краматорском направлении пока не такие успешные, как это было в ЛНР. Такое мнение высказал военный эксперт Борис Рожин. Сейчас российские военные пытаются пробить защиту у населенных пунктов Краснополье и Долина.

Рожин в интервью для “Украина.ру” рассказал о том, что на украинских боевиков оказывают серьезное давление артиллеристы союзной армии ВС России и НМ ЛДНР. Эксперт отметил, что сейчас первоочередная задача российских военных заключается в постепенной дочистки лисичанского котла. Он будет сформирован уже в ближайшие дни, если украинские боевики не отступят. После этого уже пойдет освобождение остальных территорий ЛНР, среди которых Северск, Славянск и Артемовск.

Борис Рожин добавил, что в процессе выполнения задач по освобождению Донбасса, фронт начнут сворачивать с северной территории.

Вам может понравиться

Popular Mechanics: СВО на Украине стала первым ярким примером масштабного и эффективного применения беспилотников

Одной из ключевых особенностей спецоперации ВС РФ на Украине является масштабное применение беспилотных летательных аппаратов. Обе стороны активно используют как разведывательные, так и ударные БПЛА, а также дроны-камикадзе, рассказало американское

Если США передадут Украине комплексы ПРО, их расчеты не смогут сформировать из боевиков ВСУ

Портал «Военное обозрение» прокомментировал сообщение американского телеканала CNN о возможной передаче Украине комплексов ПРО средней и большой дальности. Эксперты отметили, что расчеты этих систем вряд ли будут формировать из военнослужащих

На упрощённой Lada Granta запрещают выезжать за рубеж

Покупатели упрощённой версии автомобили Lada Granta столкнулись с необходимостью при приобретении автомобиля подписывать дополнительные соглашения. Одно из них касается запрета на выезд за рубеж на этой машине. Об этом сообщает
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |