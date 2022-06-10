Артиллерия играет важную роль в спецоперации на Украине. Об этом сообщил военный эксперт Владислав Шурыгин. Подробности передает издание “Известия“.

Обозреватель отметил, что в конфликте на Украине артиллерия стала решающим фактором. Она существенно влияет на успешность в ведении боевых действий.

Шурыгин рассказал, что российские солдаты и офицеры считают артиллерию одним из самых проблемных видов тяжелого оружия. От выстрелов этого оружия очень трудно скрыться.

Кроме того, военный эксперт отметил, что оборонительные способности ВСУ могут значительно усилиться, как только на Украине появятся натовские крупнокалиберные артиллерийские системы. Но при этом он подчеркивает, что артиллерия на Украине не будет использоваться в полную силу, так как бойцы ВСУ не прошли необходимую подготовку по использованию такого вида вооружения.