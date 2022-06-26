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Польша активно отправляет на Украину собственное вооружение, не задумываясь о необходимости защищать собственные интересы. Это большая ошибка, так как у Германии, к примеру, есть весьма серьезные территориальные претензии к соседнему государству, рассказал изданию «Украина.ру» военный эксперт Владимир Евсеев.

Польша лелеет надежду «отхватить» западные регионы Украины, однако она сама может быть разделена на части. Причем первым претендентом на ее территорию будет как раз Германия, которая давно хочет «отжать» земли, ранее называемые Пруссией.

Сейчас для этого чрезвычайно удобный момент, так как большую часть танков и артиллерийских установок Варшава отправила в Киев. Она внимательно следит за спецоперацией ВС РФ на Украине и вряд ли сумеет защитить собственные территории, если ФРГ грамотно воспользуется ситуацией.

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