Любое неосторожное действие, связанное с Украиной, на фоне напряженности между Россией и Западом может спровоцировать ядерное столкновение. Об этом предупредил военный эксперт Алексей Подберезкин в издании “Украина.ру”.

Сейчас Киев ожидает поставок от США американских РСЗО с дальностью стрельбы в 70-80 километров. Это очень опасный факт, так как если эти системы оснастят баллистическими или тактическими ракетами большой дальности, которые могут наносить удары на расстояние до 380 км, то стратегическая безопасность России окажется под угрозой.

Такие действия со стороны Соединенных Штатов Америки могут спровоцировать начало Третьей мировой войны. Но при этом эксперт Подберезкин отметил, что ядерная война не начнется, если спутник противника оперативной связи или оперативного наблюдения российские войска смогут оперативно уничтожить.