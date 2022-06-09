Военный эксперт Андрей Пинчук отметил, что российские военные противостоят не только ВСУ, но и НАТО. По мнению обозревателя, украинская армия для Запада – это пушечное мясо. США и НАТО стараются сберечь свои силы, используя для реализации целей украинских военных. Об этом сообщает портал “Украина.ру”.

Эксперт отметил, что на въезде в зону боевых действий установлена артиллерия ВСУ, которая использует иностранные устройства контрбатарейной борьбы высокого класса. На полях установлены мины иностранного производства.

Андрей Пинчук заявил, что все это доказывает, что “у нас война с двумя армиями — армией Украины и армией НАТО”. Но военных НАТО на территории Украины нет, Запад воюет с помощью управляемых ракет и беспилотных аппаратов.