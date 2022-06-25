Чтобы полностью отрезать Украину от Черного моря, российским войскам потребуется установить контроль над Николаевской и Одесской областями. В интервью изданию «Украина.ру» военный эксперт Алексей Леонков рассказал о плацдарме для наступления на эти регионы.

По его словам, атакующие действия ВС РФ могут вести с правого берега Днепра или из Херсонской области. Оба эти плацдарма сейчас находятся под контролем ВС РФ и очень важно их удержать на фоне многочисленных заявлений Киева о готовящемся контрнаступлении.

Леонков уверен, что российские войска должны как можно скорее предпринимать превентивные меры, чтобы не допустить контратаки противника. Херсонская и Запорожская области являются стратегически важными для следующего этапа специальной военной операции, на котором планируется пробить сухопутный коридор до Приднестровья.