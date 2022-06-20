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Российские высокоточные ракеты под рабочим названием «изделие 305» представляют собой современное вооружение. Они могут использоваться в режиме «выстрелил и забыл», а также поражать те цели, которые пилот вертолета даже не видит, рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

Выбор режима использования ракет зависит от боевой обстановки. Помимо уже упомянутого режима «выстрелил и забыл», в котором боезаряд фиксируется на цели до запуска и затем просто преследует ее до уничтожения, существует также возможность задействовать инфракрасную головку самонаведения.

«В отличие от тех ракет, которыми у нас сейчас вертолеты вооружены, у них немного другие способы наведения, и когда существует прикрытие ПВО, вертолет с “Изделием 305” может не входить в зону действия ПВО», – приводит слова аналитика РИА Новости.

Напомним, что ракеты «изделие 305» применялись для уничтожения складов с вооружением и боеприпасами ВСУ. При этом их пуск осуществлялся с вертолета Ми-28НМ «Ночной охотник».

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