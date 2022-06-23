Остров Змеиный располагается на пересечении маршрутов, которые ведут в Николаев и Одессу с южной, западной и восточной частей Черного моря. Именно поэтому ВСУ упорно штурмуют эту территорию, намереваясь возобновить над ней контроль. Ведь в этом случае Киев сможет контролировать все три направления, рассказал представитель Академии военных наук РФ Владимир Козин.

На днях всплыла и еще одна цель Украины в отчаянных попытках захвата Змеиного. В непосредственной близости от острова располагаются нефтедобывающие морские платформы, которые уже подверглись удару. Киев намеревается и дальше обстреливать их, причем со Змеиного делать это весьма удобно для него.

В интервью изданию Ura.ru Козин также отметил, что это лишь мечты киевского режима. Потому что сколько бы новых операций он не проводил и сколько бы не угробил военных подразделений и техники, Змеиный останется под контролем ВС РФ.

Напомним, что в ходе недавней атаки российские военные успешно защитили остров. При этом они уничтожили 35 ракет, выпущенных из ОТРК «Точка-У» и РСЗО «Ураган», а также сбили 13 беспилотных аппаратов из пятнадцати.