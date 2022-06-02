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Военный эксперт Иван Коновалов рассказал, для каких целей в Киеве создается ЛГБТ-батальон. О нем сообщила группа хакеров RaHDIt.

В Сети появилися данные о сотрудниках Службы безопасности Украины. Оказалось, что 700 украинских боевиков любители ЛГБТ-оргий и свингерства.

Принадлежностью к ЛГБТ-батальону будет являться специальная нашивка на военной форме. Она представляет собой изображение единорога на стандартных погонах под флагом Украины.

По мнению Коновалова, все это просто “плохо срежиссированный фарс”. При этом он обратил внимание, что у ВСУ сейчас и так крайне тяжелое положение, чтобы еще придумывать подобные батальоны.

Иван Коновалов прокомментировал: «Украинские войска несут тяжелейшие потери, дыры закрывать в обороне некем, вот и решили призвать единорогов».

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