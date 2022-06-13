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В случае начала конфликта между Россией и НАТО Запад уже через две недели вывесил бы белый флаг и сдался, уверен военный эксперт Юрий Кнутов. в интервью порталу “Украина.ру” он отметил, что у западных стран просто нет ресурсов для ведения боевых действий против РФ.

На Западе молодежь давно не хочет служить в армии, поэтому Вооруженные силы постоянно страдают от недостатка кадров. Именно поэтому НАТО пытается достичь своих целей, вовсю используя украинцев.

Задачи Запада в конфликте весьма просты, но чрезвычайно опасны. Он хочет ослабить Россию, постоянно затягивая боевые действия на территории Украины. После этого Североатлантический альянс рассчитывает на распад РФ, в результате которого у страны можно будет практически беспрепятственно отобрать ядерное оружие, обеспечивающие ее безопасность.

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