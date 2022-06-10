Киев продолжает прикрываться мирным населением Украины для военных целей. Так, жители Северодонецка и Лисичанска практически являются заложниками украинской армии, а западное вооружение перевозится на поездах, к которым цепляют вагоны с пассажирами, рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

Он пояснил, что в таких составах к трем вагонам с военной техникой и вооружением прицепляют четыре пассажирских вагона. Поэтому ВС РФ не могут наносить по ним удары, чтобы уничтожить западное вооружение. Они не собираются опускаться до уровня ВСУ, которые выживают сами исключительно за счет гражданского населения, приводит слова военного историка “Украина.ру”.

Кнутов рассказал, что жителям Северодонецка сейчас удается уехать из города на поездах. Поэтому составы, идущие оттуда, не подвергаются обстрелам. Целью спецоперации ВС РФ является защитить мирное население, хотя оно этого совершенно не ценит.

Также, по словам эксперта, сейчас есть все шансы относительно безопасно эвакуироваться у жителей Славянска и Краматорска. Однако они не могут этого сделать, так как боевики ВСУ не хотят расставаться со своим живым щитом.