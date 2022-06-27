Военный эксперт Юрий Кнутов прокомментировал заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о способности страны выставить против ВС РФ 40 миллионов своих граждан. Он отметил, что хотя у польской армии имеется весьма эффективное западное оружие, его не хватит для ведения боевых действий в гипотетической войне с Россией.

По словам Кнутова, Варшава отдала Украине морально устаревшее советское оружие, заменив его на американские ЗРК Patiot и танки «Абрамс», истребители F-16 и РСЗО HIMARS. Всего этого будет достаточно для проведения полицейской операции на западе Украины, но никак не для серьезных боевых действий.

Кнутов отметил, что подобная операция – это единственное, на что может сподобится Польша. Она установит контроль над западными областями Украины, что подтверждается и рассмотрением законопроекта об особом статусе поляков на территории соседнего государства.

Россия вряд ли сможет помешать аннексии, однако ей это и не нужно, уверен эксперт. После появления в Западной Украине поляков между ними и украинцами вспыхнет конфликт, который РФ только на руку.