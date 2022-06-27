читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Военный эксперт Юрий Кнутов прокомментировал заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о способности страны выставить против ВС РФ 40 миллионов своих граждан. Он отметил, что хотя у польской армии имеется весьма эффективное западное оружие, его не хватит для ведения боевых действий в гипотетической войне с Россией.

По словам Кнутова, Варшава отдала Украине морально устаревшее советское оружие, заменив его на американские ЗРК Patiot и танки «Абрамс», истребители F-16 и РСЗО HIMARS. Всего этого будет достаточно для проведения полицейской операции на западе Украины, но никак не для серьезных боевых действий.

Кнутов отметил, что подобная операция – это единственное, на что может сподобится Польша. Она установит контроль над западными областями Украины, что подтверждается и рассмотрением законопроекта об особом статусе поляков на территории соседнего государства.

Россия вряд ли сможет помешать аннексии, однако ей это и не нужно, уверен эксперт. После появления в Западной Украине поляков между ними и украинцами вспыхнет конфликт, который РФ только на руку.

Вам может понравиться

Командование Воздушных сил Украины признало неспособность противостоять ракетным ударам ВС РФ

Командование Вооруженных сил Украины фактически расписалось в неспособности что-либо противопоставить ракетным ударам ВС РФ по объектам военной инфраструктуры ВСУ, сообщил портал «Военное обозрение». Командование Воздушных сил украинской армии заявило, что

Popular Mechanics: СВО на Украине стала первым ярким примером масштабного и эффективного применения беспилотников

Одной из ключевых особенностей спецоперации ВС РФ на Украине является масштабное применение беспилотных летательных аппаратов. Обе стороны активно используют как разведывательные, так и ударные БПЛА, а также дроны-камикадзе, рассказало американское

“СП”: Николаев и Харьков стали связующими звеньями в битве за Донбасс

Основные события российской спецоперации происходят на Донбассе, однако ВС РФ не оставляет без внимания и Харьков с Николаевом. Делается это для того, чтобы максимально растянуть подразделения ВСУ, которые сейчас правильнее
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |