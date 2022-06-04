Российские «Смерчи» разнесут вдребезги американские реактивные системы залпового огня HIMARS и окончательно похоронят планы США по ослаблению РФ, уверен военный эксперт Юрий Кнутов. Он рассказал изданию «Украина.ру», что ВС России вполне по силам такая задача.

Эксперт пояснил, что первым делом необходимо выяснить маршрут следования американских РСЗО на Украину. После этого можно нанести удар по ним с применением оперативно-тактических комплексов «Искандер», чтобы не оставить Киеву ни единого шанса на получение опасных для РФ боевых систем.

Также с американским вооружением справятся российские РСЗО «Смерч», дальность которых составляет 120 километров. Однако для этих систем ракеты с наведением по ГЛОНАСС были получены относительно недавно, поэтому их возможности в настоящий момент испытаны не полностью.