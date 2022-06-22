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Военный эксперт Михаил Ходарёнок прокомментировал удар беспилотников по Новошахтинскому НПЗ, а также предположил, что это была диверсия. По его словам, дроны могли стартовать с территории России, передает издание Pravda.ru.

Аналитик пояснил, что для удара были задействованы малые дроны Skyeye 4450 китайского производства либо украинские PD-1. И те, и другие неспособны преодолевать большие расстояния, поэтому они вполне могли быть запущены с российской территории. Это означает, что неподалеку от НПЗ действовала разведывательно-диверсионная группа ВСУ.

Ходарёнок также отметил, что подобные нападения Киев организует как рекламные акции. Он желает показать России, что может иногда «огрызнуться», а для Запада рисует картинку готовности украинских войск продолжать боевые действия.

Чтобы подобных болезненных уколов больше не было, эксперт предлагает задействовать все возможные меры защиты от дронов противника. Для этой цели необходимо использовать зенитную артиллерию, ЗРПК «Панцирь», которые хорошо проявили себя в уничтожении беспилотников, а также средства радиоэлектронной борьбы. Кроме того, считает Ходарёнок, имеет смысл усилить антидиверсионные мероприятия.

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