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Реактивные системы залпового огня, которые Соединенные Штаты намереваются отправить на Украину, представляют серьезную опасность для России, сообщил военный аналитик Игорь Герасимов. Он также отметил, что США такими действиями пытаются запугать РФ.

По словам эксперта, в основном РСЗО HIMARS и MRLS обладают дальностью в 70 километров, что не слишком опасно. Но при использовании определенных компонентов ракет этот показатель увеличивается до 300 км. Это позволит Киеву наносить удары по территории России, что создаст серьезные риски.

При этом Герасимов заметил, что США пока только говорят о поставках РСЗО, что начинает напоминать игру, информационную войну против России. Они запугивают Москву, но стараются затянуть процесс передачи боевых систем Киеву как можно дольше.

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