ВС РФ не начинают штурм Харькова, чтобы не нести никому не нужные потери, сообщил военный эксперт Владимир Евсеев. Он отметил, что российские военные вообще отошли от этого стратегически важного города, но сделали это лишь на некоторое время.

По словам эксперта, в боевых действиях сейчас участвуют далеко не все подразделения ВС РФ. Большая их часть отдыхает, готовясь к новым сражениям. С ключевой задачей второго этапа специальной военной операции – установлением контроля над всей территорией Донбасса, вполне способны справиться те группировки войск, которые сейчас задействованы в боях, передает портал «Украина.ру».

Только после выхода на административные границы Луганской и Донецкой областей ВС РФ вновь вернутся к вопросу о Харькове и южных регионах Украины, подытожил эксперт.