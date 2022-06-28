Украинские ВС неоднократно пытались восстановить контроль над островом Змеиный, однако российские военные всякий раз отражали эти атаки. Военный эксперт Владимир Евсеев в интервью сайту «Украина.ру» объяснил, зачем вообще нужна эта островная территория ВС РФ.

Он отметил, что главное преимущество Змеиного – это возможность контролировать устье Дуная. По этой реке в случае необходимости можно будет отправлять оружие в Приднестровье, где находится около 1500 военнослужащих из России. У них практически нет оружия, так как это миротворческие соединения, которые охраняют склады.

По словам эксперта, контроль над устьем Дуная дает ВС РФ определенные преимущества, однако одной из их задач является все же создание сухопутного коридора в Приднестровье. Он позволит решить сразу две проблемы – заблокировать поставки вооружений на Украину из Румынии, а также защитить Приднестровье, если Киев рискнет напасть на миротворческие силы на территории республики.