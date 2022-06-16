Украинские военные, которые находятся на передовой в Донбассе, уже не способны оказывать достойное сопротивление из-за подавленного боевого духа, рассказал военный эксперт Владимир Евсеев. Он напомнил, что боевики ВСУ массово сдаются в плен, осознавая бесполезность продолжения боевых действий.

По словам эксперта, 500 боевиков приняли решение сложить оружие в Красном Лимане. Но самым ярким примером подавления духа является Мариуполь.

Евсеев пояснил, что боевики полка «Азов» (запрещен в России), выходили с «Азовстали» хорошо умытыми и довольно бодрыми. Их нельзя было назвать изголодавшимися либо истощенными.

«Но у этих нелюдей сломался моральный дух. Они даже не смогли преподнести себя как защитников Брестской крепости. Они к этому морально не готовы», – цитирует эксперта РИА Новости.

Также он отметил, что в российских ВС преобладает не количество военных, а качество их подготовки, поэтому с ними подобная ситуация вряд ли могла произойти.