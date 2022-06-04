Киев уже несколько дней подряд заявляет о контрнаступлении на Харьковском направлении, однако это не более, чем пропаганда. На деле же российские ВС успешно уничтожают украинские подразделения, ситуация для которых становится критической, сообщил порталу «Украина.ру» военный эксперт Владимир Евсеев.

Он отметил, что своими пропагандистскими заявлениями киевский режим пытается хоть немного ослабить тот натиск, с которым ВСУ столкнулись в направлении Харькова. Сейчас они предпринимают попытки усилить сопротивление, бросив туда «серых волков» либо неопытные подразделения территориальной обороны, однако это ничего не изменит. И ничем Киеву не поможет.

По словам эксперта, в спецоперации на Харьковском направлении задействовано всего несколько российских подразделений. Большая часть военнослужащих просто отдыхает, так как с ВСУ вполне можно справиться и малыми силами. Если же будет усиление, РФ просто подключит дополнительные подразделения, восстановив свое превосходство.