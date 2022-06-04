читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Киев уже несколько дней подряд заявляет о контрнаступлении на Харьковском направлении, однако это не более, чем пропаганда. На деле же российские ВС успешно уничтожают украинские подразделения, ситуация для которых становится критической, сообщил порталу «Украина.ру» военный эксперт Владимир Евсеев.

Он отметил, что своими пропагандистскими заявлениями киевский режим пытается хоть немного ослабить тот натиск, с которым ВСУ столкнулись в направлении Харькова. Сейчас они предпринимают попытки усилить сопротивление, бросив туда «серых волков» либо неопытные подразделения территориальной обороны, однако это ничего не изменит. И ничем Киеву не поможет.

По словам эксперта, в спецоперации на Харьковском направлении задействовано всего несколько российских подразделений. Большая часть военнослужащих просто отдыхает, так как с ВСУ вполне можно справиться и малыми силами. Если же будет усиление, РФ просто подключит дополнительные подразделения, восстановив свое превосходство.

Вам может понравиться

Глава МИД Индии: Страны Запада продолжают закупать нефть и газ у России, но обвиняют почему-то нас

Запад хотя и объявил о санкциях против России, однако продолжает покупать у нее нефть и газ. При этом он обвиняет Индию в том, что она якобы финансирует российскую спецоперацию на

РИА Новости: Венгрия настаивает на нескольких исключениях в шестом пакете антироссийских санкций

Венгрия добилась своего, требуя, чтобы патриарха Кирилла не включали в санкционный список. Однако теперь она выдвигает ЕС еще одно условие. Представители страны заявляют, что ЕС должен разрешить Будапешту продавать нефтепродукты,

Литовкин объяснил, сумеют ли ВСУ завалить российскую армию пушечным мясом

Разговоры киевских властей о способности увеличить численность армии до миллиона человек не имеют под собой никаких оснований. Украина проводит мобилизацию всех, кто попадется под руку, но никакой пользы от таких
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |