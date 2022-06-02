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Украинские военный начали бежать из Северодонецка. Повторяется ситуация с Мариуполем. Такое мнение в интервью изданию “Украина.ру” рассказал военный эксперт Владимир Ераносян.

Российские подразделения постепенно передвигаются в сторону Лисичанска. Они пытаются создать в городе эшелонированную оборону. Отступление своей армии из Северодонецка признают и власти Киева. Российские военные смогли взять под свой контроль уже 70% населенного пункта. Более 10 000 украинских боевиков покинули свои позиции.

По словам эксперта, противник уходит из города, но это нельзя назвать запланированным наступлением. Украинские солдаты просто панически бегут.

Ераносян сообщил: «Те колонны, которые якобы эвакуируются с самого опасного направления, на самом деле оттуда бегут. Это паническое бегство. Есть кадры, когда бронированные автомобили как в бандеровские времена собирают по лесам этих бандитов и кричат: «Давайте быстрее по машинам, сейчас нас всех обстреляют».

Кроме того, подразделения ВСУ остались без путей снабжения оружия и снарядов. Сейчас у них наблюдается серьезный дефицит.

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