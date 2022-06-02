Соединенные Штаты и Великобритания намерены предоставить Украине реактивные системы залпового огня HIMARS и MLRS, однако военный эксперт Владимир Ераносян уверен, что это оружие вряд ли поможет Киеву. Тем более, что отправлять его Запад совсем не спешит.

«Что касается поставок западного вооружения, которое руководство Украины требуют в истеричной и оскорбительной манере, то им это ничем не поможет. Эти поставки не заморожены, но они саботируются», – цитирует аналитика портал «Украина.ру».

Ераносян отметил, что на фронте этих видов вооружений пока нет, поэтому российские войска, участвующие в спецоперации, действуют гораздо быстрее, чем Запад согласовывает поставки.

По словам эксперта, даже если США передадут Киеву РСЗО с дальностью действия до 300 километров, ВС РФ смогут обеспечить зону безопасности как на своих границах, так и в Херсонской области. Дальнобойные артиллерийские орудия, а также «Смерчи» и «Грады» в этом помогут. Кроме того, российские военные могут задействовать дроны-камикадзе.