Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Соединенные Штаты и Великобритания намерены предоставить Украине реактивные системы залпового огня HIMARS и MLRS, однако военный эксперт Владимир Ераносян уверен, что это оружие вряд ли поможет Киеву. Тем более, что отправлять его Запад совсем не спешит.

«Что касается поставок западного вооружения, которое руководство Украины требуют в истеричной и оскорбительной манере, то им это ничем не поможет. Эти поставки не заморожены, но они саботируются», – цитирует аналитика портал «Украина.ру».

Ераносян отметил, что на фронте этих видов вооружений пока нет, поэтому российские войска, участвующие в спецоперации, действуют гораздо быстрее, чем Запад согласовывает поставки.

По словам эксперта, даже если США передадут Киеву РСЗО с дальностью действия до 300 километров, ВС РФ смогут обеспечить зону безопасности как на своих границах, так и в Херсонской области. Дальнобойные артиллерийские орудия, а также «Смерчи» и «Грады» в этом помогут. Кроме того, российские военные могут задействовать дроны-камикадзе.

Вам может понравиться

Украинские военные жалуются на то, что командование отправляет их на убой

Украинские военные, которые сдаются в плен к российским военнослужащим, рассказывают о том, что реально происходит в ВСУ. Подробности передает издание “Русская весна“. Военные корреспонденты передают, что украинские боевики оказываются на

Компания Sony анонсировала релиз PlayStation VR2 на первый квартал 2023 года

Авторитетный аналитик Минг-Чи Куо рассказал о том, что уже известны сроки разработки и выхода новой гарнитуры от Sony PlayStation VR2. Примерные сроки он опубликовал в социальной сети Twitter. Эксперт отметил:

Российские звезды поделились планами, как они проведут это лето

С наступлением лета российские звезды стали придумывать планы на отдых. Журналисты издания “Телепрограмма” рассказали о том, какие места отдыха предпочитают российские исполнители и актеры. В ходе опроса выяснилось, что не
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |