Киевский режим заявляет о миллионе резервистов, но на самом деле гонит на фронт толпу несчастных граждан, которые погибают только за то, чтобы Украина получала все новые и новые западные кредиты. Фактически, президент Зеленский вынуждает российскую армию уничтожать ВСУ.

Эксперт Александр Артамонов в интервью изданию «Украина.ру» рассказал, что многие россияне опасаются, что постоянно прибывающие на фронт «резервисты» ВСУ одержат победу над ограниченными силами ВС РФ. Ведь даже превосходство российской армии в технике, которое очевидно, не может устоять перед огромной армией.

Аналитик пояснил, что техника в современных боевых действиях играет одну из главных ролей. В качестве примера он привел тяжелые огнеметные системы, которые после ударов провоцируют мощный перепад давления в 120-130 единиц, а также повышают окружающую температуру до 3000 градусов по Цельсию. У военнослужащих, попадающих под такой удар, в буквальном смысле слова лопаются внутренние органы. Именно поэтому украинские боевики, которые переживают удары ТОС либо видят, что происходит на самом деле, больше не хотят воевать. Впрочем, никто у них ничего не спрашивает. Тех, кто отказывается, всегда могут уничтожить свои же, причем происходит это довольно часто.