Киев пытается подготовить контрнаступление в районе Балаклеи. Он наводит понтонные мосты, как пытался делать это в районе Давыдова Брода, рассказал военный эксперт Александр Артамонов изданию «Украина.ру».

Он пояснил, что подготовка к контратаке осуществляется под руководством офицеров НАТО, которые фактически управляют украинской армией. Именно по их наущению ВСУ жестко обстреляли Донецк, чтобы собрать у столицы ДНР основные силы российских войск и выиграть время для наступательных действий в других районах.

Так, целями для них могут быть выбраны часть Николаевской области, которая сейчас находится под контролем РФ или харьковский регион. При этом Артамонов напоминает, что под Давыдовым Бродом контрнаступление ВСУ с треском провалилось.

Кроме того, российские ВС вряд ли попадутся в ловушку под Донецком, так как там придется вступать в затяжную битву и преодолевать мощные укрепрайоны, которые националисты выстраивали восемь последних лет.