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НАТО продолжает накачивать Украину оружием, причем среди него встречаются отдельные разновидности, представляющие серьезную опасность для ВС РФ, рассказал военный эксперт Александр Артамонов.

По словам аналитика, весьма опасными можно назвать британские переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak, в которых используются боезаряды с сердечниками из вольфрама. Это позволяет им пробивать даже мощную броню, поэтому российская бронетехника окажется под угрозой, если Великобритания поставит эти ПЗРК на Украину.

Также к опасным разновидностям западного вооружения эксперт отнес ОТРК М270 MLRS MARS II. Ракеты этих комплексов способны маневрировать, так как на всем протяжении полета к цели не теряют связи с оператором. Кроме того, в них использована эффективная система самонаведения на цель.

По мнению Артамонова, в поставках оружия НАТО на Украину есть и свои преимущества. Так, российские войска могут взять те или иные боевые системы в качестве трофеев, что позволит инженерам изучить западные технологии.

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