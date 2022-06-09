Западные ракетные системы залпового огня HIMARS и MLRS разрабатывались в одно время с оперативно-тактическими комплексами «Точка-У». То есть, в начале 80-х годов прошлого столетия. Поэтому и элементная база, и показатели точности у них практически одинаковы. Да и боезаряды очень похожи.

Киев сейчас надеется на поставки американских РСЗО в полной уверенности, что получит «вундерваффе». Однако на звание чудо-оружия эти системы совершенно не тянут, уверен военный эксперт Алексей Анпилогов.

В интервью изданию “Украина.ру” он также добавил, что российские средства противовоздушной обороны смогут без особого труда сбивать 90 процентов ракет, выпущенных HIMARS или MLRS. Поэтому даже в том случае, если Киев получит версии этих комплексов с дальностью до 300 километров, особо опасаться их совершенно не стоит.