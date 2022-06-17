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Военные эксперты убеждены, что в ближайшее время ВСУ под Северодонецком и Лисичанском сложат оружие. Военный журналист Алексей Борзенко для издания “Свободная пресса” рассказал о том, что все данные свидетельствуют о скором прорыве Донбасской линии.

Российские военные планомерно освобождают территории от давления националистов. ВСУ несут серьезные потери в личном составе, а техники у них вообще осталось очень мало.
Борзенко высказал свое мнение: «Это видно по отчётам Минобороны РФ — регулярно в них появляются новые населённые пункты. Донбасская линия продавливается, войска Украины в районе Лисичанска и Северодонецка окружены и скоро сдадутся».

Эксперт отметил, что власти Киева плохо поступают со своими военнослужащими. Они не смогли обеспечить бойцов даже необходимой медицинской помощи. По словам Борзенко, раненых в Киеве считают уже отработанным материалом. Жизнь солдата для властей ничего не значит.

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