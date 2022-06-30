Отступление утратившей боеспособность украинской армии из Лисичанска больше похоже на паническое бегство. Боевики не хотят оказаться в котле и бегут из города, разбиваясь на мелкие разрозненные группы, рассказал военный эксперт Геннадий Алехин.

По его словам, ВСУ деморализованы и уже не способны оказывать достойное сопротивление. Рядом со стадионом «Шахтер» и нефтеперерабатывающим заводом Лисичанска все еще идут ожесточенные бои, но участвуют в них самые «упоротые националисты». Подразделения ВСУ дезертируют целыми подразделениями и ищут выход из города.

Алехин отметил, что проще всего отступить ВСУ могли по направлению к Северску по соответствующей трассе. Однако сделать это не представляется возможным, так как ВКС взяли автодорогу под жесткий огневой контроль и не выпустят противника.