читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Отступление утратившей боеспособность украинской армии из Лисичанска больше похоже на паническое бегство. Боевики не хотят оказаться в котле и бегут из города, разбиваясь на мелкие разрозненные группы, рассказал военный эксперт Геннадий Алехин.

По его словам, ВСУ деморализованы и уже не способны оказывать достойное сопротивление. Рядом со стадионом «Шахтер» и нефтеперерабатывающим заводом Лисичанска все еще идут ожесточенные бои, но участвуют в них самые «упоротые националисты». Подразделения ВСУ дезертируют целыми подразделениями и ищут выход из города.

Алехин отметил, что проще всего отступить ВСУ могли по направлению к Северску по соответствующей трассе. Однако сделать это не представляется возможным, так как ВКС взяли автодорогу под жесткий огневой контроль и не выпустят противника.

Вам может понравиться

Эксперт Евсеев рассказал о потерях российской армии в спецоперации на Украине

Военный эксперт Владимир Евсеев рассказал, что Россия несет потери в ходе спецоперации, однако их соотношение с украинскими составляет 1 к 20. Это подтверждает умение ВС РФ вести боевые действия. Также

Эксперт Алехин рассказал, где на самом деле находятся центры принятия решений на Украине

Россия уже наносит удары по центрам принятия решений ВСУ, рассказал военный эксперт Геннадий Алехин изданию “Украина.ру”. Он пояснил, что эти самые центры располагаются совсем не на Банковой или в здании

Российская ТОС-1А атаковала десятью ударами позиции боевиков ВСУ под Лисичанском

Тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» продолжают выжигать огромные бреши в обороне ВСУ и обеспечивать успешное продвижение союзных сил. Так, под Лисичанском ВС РФ нанесли как минимум 10 ударов по позициям
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |