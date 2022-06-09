Украинские ВС используют тактику «кочующей артиллерии», из-за которой сложно понять, сколько расчетов уже удалось подавить. Однако точно известно, что большинство подразделений уничтожено, отметил военный эксперт Геннадий Алехин.

В беседе с жерналистами издания “Украина.ру” полковник запаса пояснил, что украинские артиллеристы постоянно меняют позиции после нанесения ВС РФ ударов. Это указывает на недостаток расчетов. Подобная тактика является провальной, так как после уничтожения одного подразделения командованию ВСУ приходится думать, как затыкать образовавшиеся бреши.

Алехин отметил, что вопрос, хватит ли артиллеристов украинской армии, пока остается открытым. Однако новобранцы, которых Киев чуть ли не силой гонит в бой, не имеют боевого опыта и приходят на фронт после минимальной подготовки, которая ничего существенного им не дает.