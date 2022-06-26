Мирный житель Мариуполя был застрелен украинским военнослужащим Виталием Катраничем только за то, что в 2018 году побывал в Крыму, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на военных следователей СК России.

Один из них рассказал, что на месте гибели мирного жителя находился укрепрайон ВСУ. Мужчина проходил мимо, когда его окликнули боевики и стали проверять документы. Увидев отметку о поездке в Крым, Катранич завел гражданского в подвал, стянул ему руки за спиной строительными хомутами и застрелил.

Военнослужащий ВСУ уже признался в преступлении, за которой в отношении него было возбуждено уголовное дело, а также рассказал все подробности. Кроме того, имеется свидетель, который подтвердил версию следователей.