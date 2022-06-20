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Один из жителей Северодонецка рассказал, как боевики ВСУ убегали из города, переодеваясь в гражданскую одежду. Чтобы ее достать, они даже вламывались в чужие квартиры.

Так, по словам очевидца, военнослужащие сломали три двери, чтобы попасть к нему домой. Там они оставили свою военную форму, взамен которой забрали одежду. Кроме того, Дмитрий рассказал, что боевики зачем-то забрали документы его отца и их копии.

РИА Новости приводит рассказы и других очевидцев. Многие украинские бойцы просто сжигают форму в укромном уголке, переодеваются в гражданскую одежду и предпринимают попытки выехать из Северодонецка.

Напомним, что город сейчас полностью контролируется союзными силами ВС РФ и ЛНР. Украинские подразделения с иностранными наемниками и мирными жителями скрываются на химкомбинате «Азот», откуда периодически наносят удары по Северодонецку.

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