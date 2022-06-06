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Телеграм-канал NVP73 опубликовал фотографии российских военнослужащих у легендарного пограничного столба, у которого ранее украинские боевики делали постановочное видео. Бойцы ВС РФ обнаружили его на территории Харьковской области.

Напомним, что фото со столбом боевики ВСУ опубликовали в мае. Буквально через пару дней появилось видео, на котором они несли этот самый столб куда-то в поле, где и прошла «фотосессия».

Сейчас он находится в приграничной зоне в Харьковской области. Авторы нового снимка напоминают, что за «выход к границе России» президент Украины Зеленский назвал бойцов ВСУ героями. Однако они просто создали постановочные фото, чтобы хоть как-то поднять боевой дух деморализованной армии.

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