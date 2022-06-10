читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российские бойцы группировки “Отважных” захватили в Донбассе новую технику НАТО. Об этом сообщили корреспонденты портала “Русская Весна”.

На Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» появился снимок чешского танка, захваченного российскими военными. Кадры предоставил корреспондентам военный источник.

Полученный новый чешский танк Т-72М1 теперь будет использоваться российскими военными против бойцов ВСУ. Боевая машина была произведена в Болгарии, но поставлялась Украине из Чехии.

Танк, который оказался у российских военных, имеет всего 19 км пробега, у него есть полный боекомплект. Эксперты отмечают, что он сыграет важную роль в освобождении Донбасса от киевского режима.

Российские войска продолжают проводить спецоперацию на Украине, нанося точечные удары по украинской технике и позициям ВСУ.

Вам может понравиться

Следственный комитет РФ зафиксировал факт обстрела Донецка боеприпасами НАТО

Группа следователей, которая выезжала на одно из мест обстрела в центре Донецка, установила, что Киев использовал для этого натовское вооружение. Местные жители показали им осколки 155-миллиметрового снаряда, используемого в странах

Число российских туристов, прибывших в Турцию во время спецоперации, превысило их количество за период пандемии

Во время проведения Россией спецоперации на Украине курорты Турции посетило больше российских путешественников, чем за все время пандемии. Об этом сообщили в турецком издании Milliyet. Журналисты отмечают, что россияне едут

На базе “Правого сектора” в ЛНР обнаружено оборудование миссии ОБСЕ

На базе «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная в России) представители Министерства государственной безопасности ЛНР обнаружили оборудование и документы миссии ОБСЕ, сообщила пресс-служба ведомства. Обыск в доме, в котором экстремисты устроили
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |