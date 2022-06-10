Российские бойцы группировки “Отважных” захватили в Донбассе новую технику НАТО. Об этом сообщили корреспонденты портала “Русская Весна”.

На Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» появился снимок чешского танка, захваченного российскими военными. Кадры предоставил корреспондентам военный источник.

Полученный новый чешский танк Т-72М1 теперь будет использоваться российскими военными против бойцов ВСУ. Боевая машина была произведена в Болгарии, но поставлялась Украине из Чехии.

Танк, который оказался у российских военных, имеет всего 19 км пробега, у него есть полный боекомплект. Эксперты отмечают, что он сыграет важную роль в освобождении Донбасса от киевского режима.

Российские войска продолжают проводить спецоперацию на Украине, нанося точечные удары по украинской технике и позициям ВСУ.