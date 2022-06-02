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Украинские командиры при первой же встрече с российскими ВС разбегаются кто куда, оставляя бойцов на произвол судьбы. Об очередном таком случае рассказал военнослужащий, который сдался в плен во время боев за Красный Лиман.

Он сообщил, что в подразделение собрали неопытных бойцов, которых мобилизовали чуть ли не силой. С началом интенсивных боевых действий они начали паниковать. Командиры же просто бросили батальон и связаться с ними не было никакой возможности.

Военнослужащие остались без еды и пищи, они не могли оказывать достойное сопротивление из-за недостатка боеприпасов, поэтому приняли единственно верное решение – сложить оружие и сдаться, чтобы сохранить свои жизни.

Ранее украинские бойцы также рассказывали, что оголтелые командиры отправляли солдат чуть ли не с голыми руками под российские танки, то есть фактически посылали их на смерть.

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