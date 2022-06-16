15 июня неизвестные «заминировали» два административных здания в самом центре Рязани, рассказали представители экстренных служб. Сообщается, что правоохранительные органы сразу после сообщений об установке взрывных устройств выезжали на место и проводили тщательную проверку, но мин обнаружено не было.

Сообщения о минировании поступили утром в среду. Неизвестные заявили, что взрывные устройства установлены в здании военной прокуратуры Рязанского гарнизона на улице Первомайской, 22, а также в художественном училище имени Вагнера по ул. Ленина, 32.

Специалисты МЧС, которые выезжали по этим адресам, выполнили все необходимые процедуры и сообщили об отсутствии взрывных устройств.