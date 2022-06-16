читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

15 июня неизвестные «заминировали» два административных здания в самом центре Рязани, рассказали представители экстренных служб. Сообщается, что правоохранительные органы сразу после сообщений об установке взрывных устройств выезжали на место и проводили тщательную проверку, но мин обнаружено не было.

Сообщения о минировании поступили утром в среду. Неизвестные заявили, что взрывные устройства установлены в здании военной прокуратуры Рязанского гарнизона на улице Первомайской, 22, а также в художественном училище имени Вагнера по ул. Ленина, 32.

Специалисты МЧС, которые выезжали по этим адресам, выполнили все необходимые процедуры и сообщили об отсутствии взрывных устройств.

Вам может понравиться

Исследование: накопить на квартиру быстрее всего могут жители севера России

Жители Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов, а также Магаданской области на типовую двухкомнатную квартиру могут накопить быстрее, чем жители других регионов России. Такие выводы содержатся в исследовании РИА “Новости”. Эксперты

Названа причина успешности российских «Искандеров»

Военные корреспонденты портала “Русская весна” рассказали секреты удачи российских комплексов “Искандер”. Причина заключается в работе военных топографов по обеспечению пуска ракет. Эксперты называют это главным секретом удачи комплексов. Основная особенность

В Славянске около 70 тысяч боевиков ВСУ окажутся запертыми в котле союзных сил РФ и ДНР

Наступление на Славянск идет сразу с трех направлений, что оставляет боевикам ВСУ лишь два варианта развития событий – сдаться в плен либо умереть, сообщает издание «Свободная пресса». Обозреватель Константин Ольшанский
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |