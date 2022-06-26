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Группировка войск «Отважные» закрыли котел под Лисичанском и продолжают зачистку от боевиков ВСУ окрестных населенных пунктов. Так, они сумели уничтожить засаду националистов, организованную на пути к городу, сообщил портал «Русская весна».

Боевики устроили засаду по всем правилам военной науки и даже намеревались задействовать боевую технику, однако «Отважные» своевременно обнаружили их позиции. Завязался бой, в результате которого как минимум 7 боевиков было ликвидировано, а военные машины уничтожены.

Напомним, что Лисичанск остается единственным городом на территории ЛНР, который все еще контролируется украинскими боевиками. Однако подразделения ВСУ находятся в окружении, а союзные силы уже успешно действуют непосредственно в городской черте. Поэтому освобождение Лисичанска – это всего лишь вопрос времени.

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