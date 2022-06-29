Вооруженные силы Украины находятся на пороге серьезной трагедии, причиной которой станет царящий в войсках хаос, уверен военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, украинской армии как сильной и боеспособной единицы более не существует. Причем ей не помогает даже западное вооружение.

Причина этому – моральное разложение ВСУ. Боевики, находящиеся на фронте, каждый день видят огромное количество мертвых тел своих сослуживцев, которых киевский режим не торопится хоронить. Трупы просто разбросаны по позициям, что никак не способствует поднятию боевого духа.

По мнению Сладкова, виноваты в сложившейся ситуации командиры подразделений, которые думают только о том, как выжить под обстрелами ВС РФ. Они не принимают решений о захоронении тел, что негативно влияет на морально-психологическое состояние украинских военнослужащих.