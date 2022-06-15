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Сдача в плен украинских боевиков превращается в массовое явление, заявил военный корреспондент Александр Сладков. Он также отметил, что киевские власти сами отдают приказы военнослужащим ВСУ сдаваться, так как хорошо осознают их состояние беззащитности и страха.

Киев, по словам военкора, существенно облегчает задачу властям Донецкой и Луганской народных республик. Теперь им остается лишь проверять сложивших оружие противников на причастность к обстрелам мирных городов Донбасса и иным преступлениям. После этого их дела будут сразу передаваться в судебные органы независимых ЛНР и ДНР.

Сладков отметил, что массовые сдачи в плен боевиков ВСУ не могут не радовать.

«Я, если честно, был уверен в этом, просто не знал, что всё начнется так скоро», – заявил военкор.

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