Американский ПТРК Javelin занимает уверенное первое место в рейтинге оружия, которое украинские боевики бросают в случае отступления со своих позиций. Военный корреспондент Александр Сладков пояснил, почему так происходит.

Он рассказал, что репортеры, находящиеся в гуще боевых действий, успели повидать сотни «Джавелинов», просто выброшенных украинскими боевиками. Причина этого кроется не только в низкой эффективности данного оружия, по всем параметрам уступающего российским «Корнетам».

Кроме того, ПТРК Javelin очень тяжелые и неудобные в переноске. Особенно в том случае, когда надо быстро убегать, иронично заметил военкор. Он пояснил, что если бы американские комплексы были столь же легкими, как РПГ-7 российского производства, националисты все же забирали бы их с собой. Но при отступлении просто не хочется нести на себе лишнюю тяжесть, которая к тому же сковывает движения.