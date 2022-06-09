Киев произвел боевиков с «Азовстали» в герои, однако на самом деле в их действиях не было совершенно ничего героического. Военный корреспондент Андрей Руденко также опроверг высказывания о том, что представители полка «Азов» (запрещен в России) служили какой-то идее.

По мнению журналиста, «азовцы» просто разогнали пиар-кампанию, чтобы затянуть в свои ряды как можно больше молодежи. Они демонстрировали, что нацизм – это хорошо, чем привлекали новых боевиков. Но вот героического в них нет абсолютно ничего.

Герои, по мнению Руденко, оказались «с душком». Они практически не оказывали сопротивления ВС РФ, а просто скрывались в подземельях «Азовстали». Когда воды и пищи стало катастрофически мало, «герои» просто сложили оружие и сдались в плен.

Военкор также напомнил, что в отношении целого ряда боевиков с «Азовстали» возбуждены уголовные дела за преступления против мирного населения Донбасса.