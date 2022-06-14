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На Украине стремительно растет количество дезертиров. Бегство с позиций превращается в массовое явление, с которым командование ничего не может поделать. Бойцы отлично видят, что происходит на самом деле, несмотря на все старания властей, реальное количество потерь скрыть не удается, сообщает военный корреспондент Андрей Руденко.

Все больше военнослужащих заявляют о своем нежелании воевать и бегут с поля боя. Кроме того, военнопленные ВСУ не хотят возвращаться на родину, так как отлично понимают, что их тут же отправят обратно на фронт.

Военкор пояснил, что бойцов, готовых идти на передовую по приказу «безумного правительства» и сдерживать силы ВС РФ, у украинской армии сейчас почти не осталось. Поэтому военнопленные, возвращающиеся домой, оказываются в основной группе риска – их будут направлять в зону боевых действий, чтобы компенсировать нехватку кадров.

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