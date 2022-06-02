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Военный корреспондент Евгений Поддубный рассказал о взрывах в городе Стрый Львовской области. Он отметил, что именно в этом населенном пункте находится Бескидский железнодорожный тоннель, через которых на Украину поступало оружие и топливо с Запада.

Кроме того, железнодорожный узел в Стрые обеспечивает движение поездов в пяти направлениях, поэтому целесообразность ракетного удара по нему не вызывает сомнений, передает слова военкора издание Ura.ru.

Ранее информацию о ракетном ударе по Бескидскому тоннелю озвучил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Он заявил, что сооружение частично разрушено, но не уточнил, будет ли продолжено движение по нему.

Напомним, разведка ВС РФ постоянно выявляет новые каналы поставок оружия США и НАТО на Украину, эффективно уничтожая их мощными ракетными ударами.

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