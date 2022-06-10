Последняя битва за Донбасс началась. Союзные силы ВС РФ и ДНР уже подошли вплотную к Славянску, где и разыграются наиболее важные события второго этапа специальной военной операции на Украине, рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный.

Он пояснил, что ВСУ превратили Славянско-Краматорскую агломерацию в настоящую крепость. На сегодняшний день это наиболее мощный укрепрайон Донбасса, который российским войскам предстоит взять. Украинские националисты на протяжении 8 лет выстраивали здесь оборону, поэтому бои будут чрезвычайно сложными.

Поддубный отметил, что ВС РФ намерены действовать не спеша, делая упор на минимизации потерь не только среди военнослужащих, но и среди мирного населения, которое находится в заложниках у националистов. Поэтому точных сроков установления контроля над Славянском никто не называет, однако взятие обоих городов все же является только вопросом времени.