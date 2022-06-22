Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов призывает убрать государственные границы между исторически русскими освобожденными регионами юга Украины и Российской Федерацией. Подробности передает РИА “Новости”.

По словам Рогова, для украинцев граница с Россией хуже, чем Берлинская стена для немцев. Политик прокомментировал свое заявление: “По разным оценкам, у 60-68 процентов жителей Восточного Берлина и ГДР были родственники в Западном Берлине и ФРГ. На Украине, в зависимости от региона, у 73-85 процентов жителей есть родственники в России. Соответственно, этой границы не должно быть”.

Рогов отметил, что в Германии никто не проводил никаких референдумов. Граждане просто сами разрушили Берлинскую стену. Огромный ажиотаж среди жителей Запорожской области на получение российского паспорта свидетельствует о желаниях населения лучше любого референдума.