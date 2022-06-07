Правительство Японии впервые с 2015 года приняло решение установить временные рамки “периода запроса на экономию электроэнергии”. Последний раз власти страны обращались к жителям с просьбой экономить электроэнергию в 2015 году.

Было проведено профильное заседание, посвященное проблемам энергообеспечения. В нем приняли участие генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно и глава министерства экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда. В ходе совещания был утвержден период экономии электроэнергии с 1 июля по 30 сентября.

Во время своего выступления на заседании Хагиуда отметил: “В частности, мы обращаемся к жителям и компаниям содействовать нам в мерах по экономии электроэнергии, устанавливая кондиционеры на 28 градусов и выключая свет там, где он не является необходимым”.

Также обсуждалась вероятность проведения веерных отключений электроэнергии в районах, где наблюдается особый перерасход. В правительстве Японии не исключают, что предстоящая зима станет самой сложной для страны с 2012 года.