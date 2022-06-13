Сдачу боевиков на «Азовстали» Киев назвал «эвакуацией» и занес ее в обширный список своих «побед». Сейчас он то же самое пытается проделать и в Северодонецке. Понимая, что потеря города очевидна, они заявляют, что сумели «разрушить планы ВС РФ».

Так, один из советников президента Украины Зеленского Юрий Сак заявил, что российские войска намеревались провести в Северодонецке блицкриг, однако из-за «упорного сопротивления» ВСУ он провалился.

Издание «Военное обозрение» отмечает, что ВС РФ действуют на Донбассе без лишней спешки и окружают противника. Поэтому ни о каком «блицкриге» речи не шло.

Кроме того, Сак не забыл озвучить стандартную фразу всех украинских политиков о необходимости срочного получения нового западного оружия. Он заявил, что сотни американских ОТРК MRLS будет достаточно, чтобы добиться «перелома» на Донбассе.