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Глава Федеральной комиссии по связи Брендан Карр обвинил приложение TikTok в сборе конфиденциальных данных для дальнейшей отправки в Пекин. В связи с этим власти США требуют Apple и Google удалить социальную сеть TikTok из своих магазинов приложений. Подробности передает агентство “ПРАЙМ“.

Глава ведомства заявил: «TikTok – это не просто приложение для обмена забавными видео и мемами. Это волк в овечьей шкуре».

Социальная сеть TikTok создана китайской технологической компанией ByteDance. Приложение было запущено в работу еще в 2017 году. Оно дает возможность пользователям загружать короткие видео.

Ранее китайская социальная сеть TikTok заявила о том, что прекращает распространение нового контента в России из-за принятия закона “о фейках”. Этот закон закрепляет привлечение к уголовной ответственности за призывы к санкциям и за «фейки» о действиях российских военнослужащих.

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