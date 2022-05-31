Отъезд российских студентов на учёбу в Европу может прекратиться, как и приток европейских студентов в Россию. Министерство высшего образования и науки РФ рекомендовало высшим учебным заведениям не сотрудничать с европейскими университетами по программам обмена студентами.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на российское ведомство, речь, в частности, идёт о программе Erasmus+. Частично это программа финансируется из казны Евросоюза. По ней страны-партнёры получают финансовую поддержку от ЕС в том числе и относительно возможности выезда студентов для обучение на территории других государств.

В Минобрнауки уточнили, что рекомендация по факту носит технический характер. Ранее сам Евросоюз в рамках одного из санкционных пакетов запретил за счёт бюджета ЕС предоставлять финансовую поддержку российским государственным организациям. В данном случае речь идёт и о всех российских вузах, поскольку они контролируются государством.