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Поляки, которые приютили у себя дома беженцев с Украины, с 1 июля перестанут получать финансовую помощь в размере 40 злотых на человека в день. Данная мера призвана заставить украинских гостей идти работать.

Граждане Польши поддержали это решение правительства. Проведенные опросы показывают, что против него высказываются только 11,6 процента жителей страны. Почти 64 процента участников исследования выбрали варианты «определенно хорошо» либо «довольно хорошо».

Напомним, что поток беженцев с Украины хлынул в Польшу в конце февраля. Страна приняла около трех миллионов украинских граждан. Изначально они получили право на бесплатный проезд в общественном транспорте и на пособие от государства, однако в июне и июле все льготы для них постепенно отменяются.

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